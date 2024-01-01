Конструктор чат-ботов для ВКонтакте на базе искусственного интеллекта
Создайте умного ассистента для вашего бизнеса без навыков программирования
Почему клиенты выбирают Aisory?
Простая настройка чат-ботов
Забудьте о сложных блок-схемах и программировании. С Aisory создание умного чат-бота становится простым, как написание обычного текста.
Используйте обычный текст
Вся логика работы вашего виртуального помощника описывается естественным языком - так же, как если бы вы объясняли задачу живому сотруднику. Просто опишите, что должен делать бот, какую информацию предоставлять и как общаться с клиентами.
Мы сделаем всю работу за вас
Наша передовая система искусственного интеллекта превратит ваши текстовые инструкции в полноценного цифрового ассистента. Никакого кода, никаких диаграмм - только ясное и понятное описание желаемого поведения бота.
У нас чат-бота может сделать кто угодно
Интуитивный подход Aisory позволяет даже неспециалистам быстро создавать сложных чат-ботов. Сосредоточьтесь на сути вашего бизнеса, а техническую реализацию доверьте нам.
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