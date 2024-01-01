Конструктор чат-ботов для ВКонтакте на базе искусственного интеллекта

Создайте умного ассистента для вашего бизнеса без навыков программирования

Создать чат-бота Узнать больше

Почему клиенты выбирают Aisory?

Простая настройка чат-ботов

Забудьте о сложных блок-схемах и программировании. С Aisory создание умного чат-бота становится простым, как написание обычного текста.

Используйте обычный текст

Вся логика работы вашего виртуального помощника описывается естественным языком - так же, как если бы вы объясняли задачу живому сотруднику. Просто опишите, что должен делать бот, какую информацию предоставлять и как общаться с клиентами.

Мы сделаем всю работу за вас

Наша передовая система искусственного интеллекта превратит ваши текстовые инструкции в полноценного цифрового ассистента. Никакого кода, никаких диаграмм - только ясное и понятное описание желаемого поведения бота.

У нас чат-бота может сделать кто угодно

Интуитивный подход Aisory позволяет даже неспециалистам быстро создавать сложных чат-ботов. Сосредоточьтесь на сути вашего бизнеса, а техническую реализацию доверьте нам.

Протестируйте бесплатно

Получите 200,00 ₽ на счет после успешной регистрации и подтверждения почты.

Создать чат-бота

Полноценная экосистема для выстраивания отношений с целевой аудиторией

Индивидуальный подход к каждому клиенту

Чат-бот не просто отвечает на вопросы - он создает персонализированный опыт общения. Бот обращается к пользователям по имени или нику, запоминает их предпочтения и историю взаимодействий. Это позволяет вести естественный диалог и выстраивать долгосрочные отношения с клиентами.

Возможности персонализации:

  • Обращение по имени/нику
  • Учет истории запросов
  • Адаптация тона общения
  • Персональные рекомендации
  • Напоминания о незавершенных действиях

Только актуальный контент

Чат-бот в своих консультациях будет ориентироваться на те инструкции, которые вы ему задали. Это позволяет чат-боту отыгрывать любую роль и гибко консультировать клиентов, предоставляя только актуальную и релевантную информацию.

Преимущества:

  • Бот адаптирует свои ответы под конкретные запросы пользователей
  • Легко обновляйте инструкции бота для отражения последних изменений в вашем бизнесе
  • Один бот может выполнять различные роли - от консультанта по продуктам до специалиста службы поддержки
  • Возможность использовать информацию с вашего сайта для расширения знаний бота

Аналитика диалогов

Получите полный доступ ко всем диалогам вашего чат-бота и раскройте потенциал взаимодействия с аудиторией.

Наша аналитическая система позволяет:

  • Отслеживать ключевые метрики эффективности бота
  • Выявлять наиболее популярные запросы и темы обращений
  • Анализировать уровень удовлетворенности пользователей
  • Определять области для улучшения работы бота
  • Получать ценные инсайты для развития вашего бизнеса

Сбор лидов и рассылки

Чат-бот не только отвечает на вопросы, но и помогает привлекать новых клиентов. Когда посетитель проявляет интерес к вашим услугам или продуктам, бот автоматически собирает контактные данные и передает их вам для дальнейшей работы.

Ключевые возможности:

  • Автоматический сбор контактов заинтересованных клиентов
  • Делайте любые рассылки по всей пользовательской базе
  • Подробная статистика по собранным лидам