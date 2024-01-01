Простая настройка чат-ботов Забудьте о сложных блок-схемах и программировании. С Aisory создание умного чат-бота становится простым, как написание обычного текста.

Используйте обычный текст Вся логика работы вашего виртуального помощника описывается естественным языком - так же, как если бы вы объясняли задачу живому сотруднику. Просто опишите, что должен делать бот, какую информацию предоставлять и как общаться с клиентами.

Мы сделаем всю работу за вас Наша передовая система искусственного интеллекта превратит ваши текстовые инструкции в полноценного цифрового ассистента. Никакого кода, никаких диаграмм - только ясное и понятное описание желаемого поведения бота.